Milan | Ibrahimovic a sorpresa a Sanremo | la gag sul “posto d’onore”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Zlatan, consulente di RedBird (anche) per ilpresente inaspettatamente nella serata inaugurale del Festival di

Antonio Conte , fermo da circa un anno, sarà senza dubbio uno dei profili più appetiti in sede di mercato la prossima estate. Walter Mazzarri con ... (spazionapoli)

Milan , Zlatan Ibrahimovic ha fiducia in Pioli. Ecco le parole dell’ex attaccante svedese. E su Conte… Solo al termine della stagione il Milan farà ... (dailymilan)

L'occasione è ghiotta per il Milan, anche dopo il sanguinoso pareggio interno contro il Bologna con ben due rigori sbagliati: vincere... (calciomercato)

Protagonista con il Bologna, viene indicato come probabile sostituto di Allegri o Pioli. Canovi: "Ma mai al Napoli" ...Ibrahimovic ospite a sorpresa. Commozione e lacrime per la lettera della mamma di GiòGiò. Fiorello fuori l'Ariston srotola striscione 'Ama pensati libero...è l'ultimo' ...È il solito Ibrahimovic spaccone quello che vorrebbe occupare il palco ...Ma così facendo porge il fianco all'ironia dell'interista Amadeus che, riferendosi al suo Milan, rilancia: "Malgrado tu non ...