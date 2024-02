Milan | Furlani | “Voci su Pioli annoiano anche me | il club è con lui Mercato di gennaio? L’emergenza è passata”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’amministratore delegato del, Giorgio, a margine della presentazione della quarta maglia rossonera ha affrontato tanti temi d’attualità inerenti la squadra. A partire dalla situazione dell’attuale allenatore Stefano: “a metanto lesulla panchina dela febbraio.è il nostro mister, la società è con lui, l’ha ripetutoZlatan perché questeed infastidiscono. Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi”, ha dichiarato. Poi si parla di Ibra: “Come ho già detto più volte, è un grandissimo valore aggiunto. E’ stato un campione in campo – commenta– e lo è e lo ...

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali rossoneri: "Sono un box to box, ho giocato in varie posizioni in carriera quindi mi trovo a mio agi ...Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi": così l'ad del Milan, Giorgio Furlani, a margine della presentazione della quarta maglia rossonera parla ...Stefano Pioli gode della fiducia della dirigenza del Milan. A spiegarlo è l'amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani a margine dell'evento organizzato dal Milan per il lancio della quarta ...