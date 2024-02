Milan | dal girone unico ai playoff | tutte le novità della nuova Champions League…

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), c’è aria di cambiamento per quanto riguarda laLeague: dalai. Eccole, c’è aria di cambiamenti in Europa. Dopo la sentenza dello scorso 21 dicembre, che aveva dato il via libera alla possibilitàrealizzazioneSuperlega, ecco che arrivanosul fronte competizioni europee. Sì, perché anche se l’attuale sistemaLeague funziona bene, c’è bisogno di migliorare qualche piccolo punto. Partiamo col dire che lacompetizione dovrebbe partire dopo il 2024 e porterà con sé dei cambiamenti innovativi. Nella bozza del format...

Il club lusitano ha fatto ricordo al Tas di Losanna per i fatti risalenti al 2018, in occasione del passaggio dell'attuale attaccante del Milan al Lille ...Milan, Morabito sul futuro di Giroud "Il futuro di Giroud Le nozze si fanno in due, credo sarà decisivo questo finale di stagione. Al Milan sta bene, ma deve tenere conto anche della famiglia". "Ha r ...È tutto sommato un periodo abbastanza felice quello attuale per i rossoneri: al di là dei risultati arrivano buone notizie anche dall’infermeria. Il Milan ha dovuto affrontare diverse emergenze dovute ...