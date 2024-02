Milan | contro il Napoli rientra Bennacer Sky

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Domenica ilospita a San Siro ildi Mazzarri. La squadra di Pioli viene da cinque risultati utili consecutivi. Nelle ultime tre, due vittorie in rimontaFrosinone e Udinese, entrambe per 3-2, e il pareggio al Meazzail Bologna. Ilinvece nelle ultime cinque partite di campionato ha totalizzato 8 punti, due vittorie (Salernitana e Verona) e due pareggi (Lazio e Monza). Nel mezzo la brutta sconfitta di Torino. Come arriva ilal big match di domenica Pioli, forte delle vittorie di carattereFrosinone e Udinese, può puntellare la difesa con i rientri di alcuni uomini chiave.ilpotrebbe tornare titolare Ismael ...

“Le partite da giocare sono molte, il Napoli – ha detto Oscar Damiani, agente Fifa ed ex calciatore di Napoli e Milan, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - fa la corsa su se stesso, dovrà cre ...Il Milan di Stefano Pioli prepara la sfida casalinga, in programma domenica 11 febbraio alle ore 20:45, contro il Napoli di Walter Mazzarri. A Milanello i rossoneri stanno lavorando agli ordini di ...Il club portoghese si appella a Losanna chiedendo ai francesi tutti i 45 milioni della clausola di Rafa presente in quel contratto. Il giocatore non è più coinvolto in alcun modo. Udienza il 26 marzo ...