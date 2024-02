Milan | come stanno Thiaw | Tomori e Kalulu? Il punto sui recuperi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Malick, Fikayoe Pierre? Il tedesco sarà il primo a rientrare e gli altri. IlIldi Stefano Pioli sta giocando da diversi mesi senza la difesa titolare. Sì, perché Fikayo, Pierree Malicksono tutti e tre fuori per infortunio da diverso tempo. Il primo ad accusare problemi è stato il francese, poi il tedesco e infine l’inglese. Dopo aver chiesto gli straordinari a Simon Kjaer e Matteo Gabbia, l’allenatore emiliano dovrebbe, però, vedere la luce in fondo al tunnel. Si avvicinano, infatti, i rientri dei centrali difensivi. Il primo dovrebbe essere Malick, infortunatosi durante il secondo tempo di ...

Milano , 6 febbraio 2024 – Tra due anni a Milano prenderanno il via i giochi olimpici invernali, che per due settimane catalizzeranno l’attenzione ... (ilgiorno)

Panchina Milan , Thiago Motta potrebbe diventare il nuovo allenatore rossonero per la prossima stagione: Ecco come giocherebbe.. Thiago Motta sarà il ... (dailymilan)

Panchina Milan , Thiago Motta potrebbe diventare il nuovo allenatore rossonero per la prossima stagione: Ecco come giocherebbe.. Thiago Motta sarà il ... (dailymilan)

Mbappè e i suoi compagni del Psg si preparano a San Siro per la sfida di Champions League contro il Milan, ...Il dietro le quinte della partita dei gironi di Champions League del Paris Saint-Germain, che ha battuto il Milan per 3-0 al Parco dei Principi. Kylian Mbappé, Kolo Muani e Lee Kang-in hanno segnato i ...NAPOLI - A “1 Football Club”, programma radiofonico e in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli ed ex calciatore del Milan: Cosa si aspetta dalla gara tra Mi ...