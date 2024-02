Mike Tyson a Torino | “Amo l’Italia | potrei comprare una villa qui”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) –è aper girare alcune scene del film Bunny Man. "L'Italia non cambia, resta sempre un Paese bellissimo, mia moglie ha fatto le scuole in Italia, parla italiano e insieme stiamo considerando diunaqui", ha confidato, presentando il progetto cinematografico, prodotto da Ta Ta Tu di

A Torino Bagno di folla e decine di selfie per l’ex pugile Mike Tyson , campione del mondo di pesi massimi e oggi attore. I fan si sono ritrovati ... (sportface)

A Torino per il film Bunny-Man, Mike Tyson ha parlato in conferenza stampa nella sede dislocata dei Tuscany Film Studios, che hanno prodotto la ... (sportface)

"L'Italia non cambia, nel senso che rimane sempre un Paese bellissimo. Mia moglie ha studiato in Italia e parla italiano e stavamo addirittura considerando di comprare una villa. (ANSA) ...Il pugile interpreterà sé stesso nel film Bunny-Man della Tuscany Film Studio. L'ex campione del mondo dei pesi massimi: "Voglio stare vicino all'industria cinematografica italiana" ...È iniziata con ritardo da star la conferenza stampa di Mike Tyson, a Torino per le riprese del film Bunny-Man. Un po' intimidito di fronte al muro umano di fotografi e reporter, Iron Mike ha raccontat ...