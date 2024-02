Migranti Roma – Bonessio | Cicculli | e Luparelli AVS |  “Oggi al presidio per la chiusura del CPR di Ponte Galeria”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Questo pomeriggio alle ore 15.30 saremo insotto la Prefettura di, insieme a tanti e tante, per chiedere ladel CPR diche è un luogo inumano dove si muore. La notizia del suicidio del giovane Osumane Sylla, ci dimostra che ancora oggi isono trattati in maniera inumana. E aver protratto a 18 mesi quella che di fatto è una vera e propria ‘detenzione’ è stata un’azione disumana che questo Governo ha voluto attuare contro le più elementari norme del diritto internazionale. Per questo, con convinzione e determinazione, abbiamo anche condiviso e firmato la mozione della maggioranza in cui, oltre alladel Centro di Permanenza per i Rimpatri, si chiede al Sindaco e alla Giunta di avviare una interlocuzione immediata ...