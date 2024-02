Michelangelo rapito | si è conclusa con 30 500 visitatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 7 febbraio 2024 – È ormai calato il sipario sulla Maschera di Fauno e sull’affascinante storia del patrimonio di inestimabile valore delle Gallerie degli Uffizi e dei Musei fiorentini che trovarono riparo in Casentino durante la Seconda Guerra mondiale. La mostra “, Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino”, promossa dal Comune di Poppi e dalle Gallerie degli Uffizi, si èdomenica 28 gennaio (era stata inaugurata il 20 luglio 2023) con 30.500, ben 4mila in più dello stesso periodo dell’anno passato, circa 2.000 studenti, bambini e ragazzi di scuole di ogni ordine e grado del territorio, e centinaia di partecipanti alle visite guidate al percorso storico e alla mostra immersiva. “Un risultato che ci lusinga e che testimonia il valore del lavoro di tanti, a partire ...