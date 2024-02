Mi metto in proprio Focus partite Iva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Proseguono anche a febbraio i webinar gratuiti che Afol Metropolitana propone alle persone che hanno bisogno di mettere a fuoco il loro obiettivo professionale e vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro. Si tiene il 20 febbraio, a partire dalle 10, l’appuntamento dedicato al servizio gratuito Miin, che fornisce informazioni utili per le persone che vogliono avviare un’impresa o diventare liberi professionisti. Durante il webinar, della durata di due ore, si discuterà della figura dell’imprenditore, delle motivazioni che spingono a intraprendere questo percorso e sulle capacità, competenze e attitudini che servono per avviare un’attività. Si parlerà di sostenibilità dell’idea imprenditoriale e dell’importanza della definizione e della stesura di un business plan. Per chi invece ha più di 30 anni ed è alla ricerca di un lavoro, ...