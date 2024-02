Meteo | tra medicane e super celle | come cambia il clima mediterraneo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Eventi legati almentotico stanno sconvolgendo ilnel, sempre più irrequieto, proprio a causa di fenomeni, ovvero gli uragani autunnali, difficilmente prevedibili in tempi utili, che si stanno abbattendo con frequenza negli ultimi anni. Questo uno dei temi del convegno dell'Associazione italiana di scienze dell'atmosfera erologia (Aisam) che si apre oggi a Lecce e durerà fino all’8 febbraio

Il 2 febbraio di ogni anno, in Italia, si celebra la Candelora , una festività religiosa che ha radici antiche e profonde radici culturali. Questa ... (inmeteo)

A cento anni dalla sua nascita L’utopia di Luigi Nono è andata nuovamente in scena, dal 26 al 29 gennaio, con il Prometeo , 40 anni dopo la “prima“ ... (quotidiano)

Bologna, 31 gennaio 2024 – Questo anticiclone africano che non solo ha fermato le temperature più fredde dell’inverno, ma ha portato anche una folta ... (ilrestodelcarlino)

L'incubo è iniziato nell'estate del 2022. Colpa di un autografo negato a una fan nel backstage di un evento perché il tempo a disposizione era poco e lei non ...L'incubo è iniziato nell'estate del 2022. Colpa di un autografo negato a una fan nel backstage di un evento perché il tempo a disposizione era poco e lei non ...AA Elettroimpianti di Amadio Andrea di Fermo cerca elettricista, anche da formare, con età tra i 19 e i 50 anni, in possesso della patente B. Contratto a tempo determinato o apprendistato, a tempo pie ...