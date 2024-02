Meteo & Radar porta su Android Auto tante novità

Dopo 20 giornate dominate dall’alta pressione subtropicale, arriva il ciclone Pulcinella con forte maltempo per tutto il Carnevale. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ricorda che le ...Ciclone Pulcinella in arrivo, torna l'inverno. Gli italiani possono godersi gli ultimi giorni di temperature miti: dal fine settimana, infatti, torna l'inverno con vento, neve e pioggia ...Arriva o non arriva il brutto tempo sull’Italia A rispondere al quesito è il meteorologo Paolo Sottocorona, che nel suo quotidiano ...