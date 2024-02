Meteo | maltempo in arrivo | rischio temporali e nevicate in Toscana Dove e quando | le previsioni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 – L’inverno sta per riprendersi la scena. Oramai l’anticiclone Zeus ha davvero le ore contate. Nel dettaglio questa sarà l’ultima settimana con temperature miti poi torneranno pioggia e neve. L’inverno si riprende la scena: ecco dainSi segnalano infatti «altri quattro giorni 'caldi’ oltre la media del periodo su gran parte del Paese. L'anticiclone subtropicale prima e venti meridionali poi, riusciranno a mantenere la colonnina di mercurio oltre i valori medi tipici di questo periodo, normalmente uno dei più freddi dell'anno. In particolare, nonostante nel weekend siano attese delle precipitazioni, i venti di scirocco e di 'libeccio caldo’ manterranno ancora il sapore primaverile degli ultimi giorni. L’inverno si riprende la scena: ecco da ...

Dal Giovedì Grasso in poi, un ciclone , in avvicinamento dall’Atlantico, ci traghetterà verso una fase pienamente autunnale con tanta pioggia e vento (repubblica)

Tra sabato e domenica maltempo anche al Centro-Sud con fenomeni più intensi sui settori del versante tirrenico. Neve anche lungo l'Appennino ma a quote medio-alte. Condizioni meteo in peggioramento in ...ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Ultimo giorno di pressione grossomodo stabile. La giornata trascorrerà con un tempo più soleggiato su gran par ...Questa ondata di maltempo porrà fine al periodo di stabilità climatica goduto fino ad ora, richiamando l’attenzione sull’importanza di restare informati sulle previsioni meteo in continua evoluzione.