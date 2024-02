Messina | operaio 40enne muore folgorato durante turno di lavoro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un uomo di 40 anni di origini rumene è deceduto oggiil suodiin un vivaio di Terme Vigilatore in provincia di. L’uomo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione all’impianto elettrico quando una scarica elettrica l’hae ucciso. Inutili i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare L'articolo proviene da Il Difforme.

Operaio 40enne morto folgorato a Terme Vigliatore, in provincia di Messina: è l'ennesimo incidente sul lavoro fatale in questo 2024 ...Intorno alle 9 del mattino di oggi 7 febbraio un operaio di 40 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando in un vivaio in provincia di Messina. Inutili i soccorsi sul posto, mentre le cause sono ...Adriano Gallo, questo il nome della vittima, era titolare di una ditta esterna specializzata nella commercializzazione di fertilizzanti e concimi. Il muletto, riporta TrevisoToday , forse non era ...