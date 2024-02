Messi lascia la scena ai compagni sui rigori | ma è un disastro | a Leo non resta che ridere

Paolo Maldini parla senza peli sulla lingua. L'ex dirigente del Milan ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Il... (calciomercato)

Paolo Maldini parla senza peli sulla lingua. L'ex dirigente del Milan ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Il... (calciomercato)

Nostra Signora di Guadalupe si mostra in Messico in una serie di straordinarie apparizioni dal 9 al 12 dicembre 1531 all’indio San Juan Diego. È ... (lalucedimaria)

Debora ha due figli, Naomi e Santino . Con Naomi tutto bene, con Santino no. La donna scrive a “C’è posta […] (perizona)

Leo Messi è scoppiato a ridere dopo l’errore dal dischetto di un compagno nell’amichevole tra Inter Miami e Vissel Kobe, persa ai rigori ...Traffico paralizzato sulla statale 16 Adriatica tra Termoli e Campomarino per la sfilata dei trattori del Basso Molise. Oltre 50 mezzi agricoli a partire dalle 10 di oggi si sono incolonnati sulla str ...Sembrava di stare al Superbowl, in realtà era soltanto la seconda edizione della Riyadh Season Cup 2024, kermesse d’intrattenimento in Arabia Saudita durante la sosta invernale del campionato. Aveva t ...