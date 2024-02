Mercato San Severino | al “Fucito” nuova tecnica su Parete Addominale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’Ospedale GaetanodiSan, dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, è stato individuato come ‘Centro Training’ e di riferimento, per un’importanteinnovativa di, praticata qualche giorno fa, per la prima volta in Campania, presso il Reparto di Chirurgia Generale del, diretto dal Professore Umberto Bracale. Lametodologia, con ridotta invasività, il cui nome è ‘Trazione Verticale dei Muscoli Retti’, è stata inventata dal Chirurgo Vascolare di origini tedesche, dottore Gereon Lill, e viene effettuata nei casi di addome complesso, o di grandi laparoceli con diastasi, e ultima novità, può essere utilizzata anche in Chirurgia Neonatale, sui bambini che nascono con patologie ...