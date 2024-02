Mercato | saldo attivo a fine corsa Monte ingaggi ridotto di 1 | 2 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Squadra in crescita, conti migliorati, ma salvezza problematica. La fredda cronaca ci consegna uno Spezia fortificato dall’arrivo di giocatori di valore dal– in particolare spiccano Jagiello, Nagy, Mateju, Falcinelli –, che lo stesso mister D’Angelo ha riconosciuto importanti nell’economia della squadra: "Ilera molto complicato, la società si è mossa bene". È mancata la ciliegina sulla torta, ergo un attaccante da doppia cifra fondamentale in un reparto che ha segnato la miseria di 20 gol, il peggiore del campionato. Ma con poche risorse a disposizione, prevalentemente derivanti dai risparmi suglidei giocatori ceduti, non era certo facile per l’area tecnica conseguire l’obiettivo di rafforzare il reparto avanzato. I Platek, grazie ai proventi della cessione di Amian (3,5di ...