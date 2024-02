Mercato immobiliare di Bologna | andamento e previsioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) C’è il “quando” ma anche il “quanto”. Il soggetto è il primo taglio dei tassi di interesse da parte delle Banca Centrale Europea che renderà i tassi sui mutui immobiliari più leggeri. Sul fatto che l’inizio dell’allentamento dei tassi avverrà al termine del primo semestre del 2024 c’è ampia certezza, ma quello che è altrettanto importante è sapere di quanto verranno ridotti. Gli economisti della Deutsche Bank, per esempio, prevedono che i primi due tagli saranno quelli più audaci: 50 punti base. Un’operazione che porterà il tasso d’interesse al 3,50% dal 4,50% attuale. Quando conviene il mutuo a tasso variabile? Per chi sta valutando se accendere o meno un mutuo a febbraio 2024 questa prospettiva indica come il tasso variabile sia al momento il più conveniente, tuttavia il clima di indecisione che si respira a Francoforte (dove si trova la sede principale della Bce) suggerisce anche ...