Mense comunali sit-it dei sindacati

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Protesta nellescolastiche di Bologna. Questa volta a mobilitarsi non sono le famiglie per la qualità del cibo, ma il personale di Ribò (gruppo Camst) che prepara e distribuisce i pasti nei refettori della città. Tra i motivi, la carenza di personale, il precariato e le ore di lavoro. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil chiamano in causa il Comune perché faccia rispettare quanto previsto dal contratto di appalto del servizio. "L’attuale amministrazione si è spesso espressa sul tema degli appalti. Ora è necessario che volga lo sguardo anche al proprio appalto della ristorazione scolastica. Non basta il controllo della qualità dei pasti forniti, il Comune, come committente, è responsabile in solido di tutto ciò che accade all’interno dell’appalto", è la sfida dei. Che porteranno la protesta sotto le finestre di Palazzo D’Accursio ...

