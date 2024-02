Meno vincoli | più diritti La rabbia e l' orgoglio dei contadini italiani che mostrano i muscoli

"È una vittoria anche italiana l'annuncio della Commissione europea del ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. Fin dal suo insediamento, infatti, il Governo italiano sta lavorando in Europa, ...Il 6 febbraio la Commissione ha presentato la roadmap per la riduzione delle emissioni UE al 2040: tutti i dettagli ...Dietrofront dell’Ue sullo stop ai pesticidi in agricoltura. Con una cinquantina di trattori in protesta arrivati stavolta fin davanti all’ingresso della sede del Parlamento ...