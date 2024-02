Mengoni a cuore aperto | Elogio la fragilità | può essere una forza Impariamo ad amarla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Come si fa a uscire dalla, a superarla? Io credo che lanon vada superata ma vada accolta, credo che il lavoro che dobbiamo fare su di noi per crescere, per stare meglio, non sia negare lama trovare gli strumenti per gestirla". Le Due vite di Marcosono qui, di fronte al pubblico, ancora una volta sul palco dell’Ariston. Due vite come la canzone che gli ha consegnato l’anno scorso la seconda vittoria del Festival di Sanremo, dopo quella del 2013 con L’essenziale. Due vite come quelle in cui si dibatte – almeno dinnanzi ai fan – dal 2009, quando trionfò a X Factor, squadra di Morgan: in scena bellezza, fascino e un talento unico, tutto precisione ed emozione, nella cover di Almeno tu nell’universo come in quella di Psycho Killer; fuori scena le insicurezze e le ferite di ...