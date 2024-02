Meloni | Italia ad altezza grandi eventi | dobbiamo credere in noi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. (askanews) – “Il problema principale dell’è nonabbastanza in se stessa, esaltare più le ombre che le luci, mettere in evidenza che non saremmo all’e invece alla prova dei fatti siamo sempre all’. L’è all’di ospitaresportivi, le città più piccole, tutte le regioni sono capaci di far impallidire chi arriva qui per partecipare a un grande evento sportivo. Il governo e tutto il sistemasono concentrati su questo evento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, alla presentazione dei World Skate Games, a Montesilvano in Abruzzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.