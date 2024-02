Meloni | “Ho difeso gli agricoltori molto prima delle proteste”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La presidebnte del consiglio, Giorgia, in Abruzzo per la firma di un accordo di coesione e sviluppo con la Regione Abruzzo, ha rivendicato la sua battaglia in favore dell'agricoltura italiana. Ancoradella marcia dei trattori. L'articolo proviene da Firenze Post.

Angelo Bonelli , che non risparmia critiche al governo Meloni sulla gestione ambientale, si è detto parzialmente soddisfatto per l'accordo redatto ... (247.libero)

L'Aquila, 7 feb. (askanews) - L'accordo di coesione e sviluppo tra il Governo e la Regione Abruzzo "prevede 1,257 mld, la quota di Fsc più consistente di quelle assegnate, e raggiungiamo un volume com ...Il presidio è stato organizzato dal Pd, presenti a Roma diverse forze di opposizione. Urla tra ‘tifoserie’ in via Mazzini. Amodeo-Rizzo: “Ieri era Rete-Dem”. La reazione: “Andate via fascisti” ...Giorgia Meloni è a L’Aquila per la firma dell'Accordo di coesione e sviluppo tra governo e Regione Abruzzo. In quest'occasione, ...