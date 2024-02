Meloni “conquista” gli Usa | “Ha consolidato le sue credenziali in Europa” Il Nyt elogia la sua politica estera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Giorgiahala sua posizione presso l’Unione europea dopo aver convinto l’alleato Viktor Orban a sostenere l’Ucraina. E’ quanto si legge in un articolo del corrispondente del New York Times da Roma che ricostruisce il colloquio a Bruxelles tra la premier italiana e quello ungherese. Il carisma e l’autorevolezza della premier è stata la chiave del successo che ha portato a “vincere” la resistenza del leader ungherese: se il voto inper gli aiuti all’Ucraina ha conosciuto il voto unanime, lo si deve alla: è il giudizio espresso dal Nyt. I due leader, scrive il quotidiano americano, hanno parlato e bevuto per un’ora. “Orban si è si è lamentato di essere stato trattato ingiustamente dall’Ue per le sua politiche di estrema destra- ricostruisce la testata- . E, lei ...