Meloni | con agricoltori prima di cortei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 17.00 "Moltoche ci fossero le manifestazioni, questo governo ha difeso il comparto agricolo da scelte troppo ideologiche verso la transizione verde". Così la premier, all'Aquila, per la firma dell'Accordo di coesione e sviluppo con la Regione Abruzzo. Con la rinegoziazione del Pnrr "abbiamo liberato 3 miliardi per le aziende agricole",ricorda. "Gli allarmi sul Pnrr sono caduti nel vuoto. Doveroso rinegoziarlo. Siamo stati accusati di far perdere risorse, i fatti dicono il contrario". Ferrovia Roma-Pescara si farà.