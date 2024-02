Megalopolis | ecco la prima foto del nuovo film di Coppola

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Francis Fordha finalmente svelato qual è il suo progetto vecchio di decenni. Il regista ci ha permesso un primo sguardo e rivelato il titolo di, il suo imminente dramma di fantascienza distopico con protagonista Adam Driver. Nonostante ilnon abbia ancora una data di uscita ufficiale,ha dichiarato di volerlo far debuttare nel 2024, e il fatto che uno sguardo alsia stato condiviso sulla pagina Instagram del regista è probabilmente un buon segno per i fan. La nuova immagine mostra una visione oscura di quello che sembra essere un vicolo malfamato di New York in una notte piovosa. Al centro del vicolo, una grande statua è distrutta e appoggiata contro un edificio. Pochi altri dettagli possono essere distinti dall’immagine, che presenta il titolo ...