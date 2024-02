Maxi Lopez sulla malattia di Wanda | “Trovai 52 chiamate alle 4 di mattina | lei mi

Tra il 2005 e il 2007 Wanda Nara era una sconosciuta alla maggior parte degli italiani, ma in Argentina era già nota per la partecipazione ad alcuni ... (metropolitanmagazine)

Wanda Nara ha confessato i motivi della rottura con Maxi Lopez : la storia tra i due è giunta al capolinea non solo per i tradimenti di lui, ma anche ... (sportnews.eu)

L'ex marito di Wanda racconta come ha vissuto i giorni nei quali si è saputo che Wanda aveva una malattia grave.La regina del glamour, Jennifer Lopez, fa della città di New York una passerella sotto le stelle con il suo look avvolgente in pelliccia bianca ...Lecce batte Fiorentina 3-2 (1-0) Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (31' st Dorgu); Kaba (31' st Gonzalez), Blin, Oudin; Almqvist ...