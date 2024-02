Mauro Ferrari guarda lontano | | Magro è un piccolo Messina in estate però lo voleva tagliare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Io lo chiamo il. E attenzione che prima o poi gliele insegna". E’ il gennaio 2022, e la voce è quella di. Il patron della Pallacanestro Brescia non ha dubbi quando parla di Alessandro, il coach che lui stesso ha messo sulla panchina della squadra biancoazzurra pochi mesi prima, e che domenica ha festeggiato le 51 vittorie con la Germani. Come Andrea Diana, che all’ombra del Cidneo ha riporto la Serie A. Meno solo di Riccardo Sales, che con la fu Basket Brescia caratterizzò il periodo a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ‘80. Oggi Alessandroha in tasca il primo trofeo della storia del club, la Coppa Italia 2023, e un primato in classifica che per molti addetti ai lavori pare destinato a durare. Brescia sarà la terza incomoda ...