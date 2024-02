Massese Paci una garanzia I ’clean sheet‘ salgono a 10 | Tutti abbiamo svolto bene i nostri compiti nella gara vinta contro il Lanciotto

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo una domenica di sbandamento laè tornata a fare la. Col più classico dei risultati, che avrebbe potuto essere ancor più pingue senza due topiche clamorose del guardalinee, è stato superato l’ostacoloe adesso la soglia dei playoff è proprio ad un passo dell’essere varcata. Per riuscirci servirà un’altra prestazione importante domenica prossima a Ponte Buggianese. Quel che conta, intanto è essersi messi alle spalle Camaiore come sottolineato dal portierino Luigi: "Era fondamentale riprenderci subito e dimostrare che quella è stata e rimane solo una parentesi. Non dobbiamo cercare attenuanti. Il Camaiore ha approcciato meglio lasul piano mentale e dell’aggressività". Con illaha collezionato il suo decimo ...

"I playoff sono a portata di mano, non possiamo non raggiungerli". Mister Del Nero alla rimonta ci ha creduto fin dal primo giorno e grazie al 2-0 di domenica sul Lanciotto è pronto a scommettere che ...MASSA - Reazione doveva essere e reazione è stata, almeno in termini di risultato. Al Vitali la Massese si riprende dal 2-0 di una settimana fa a Camaiore e supera con lo stesso risultato il Lanciotto ...La squadra di Del Nero è poco pericolosa in avanti e ’distratta’ in difesa. Sotto di due gol all’intervallo. Occasione per Buffa sull’1-0 ma Crecchi salva sulla linea. Proteste per una trattenuta in a ...