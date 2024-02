Mariposa | il significato della parola in spagnolo e sardo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), termine di origine spagnola comunemente usato anche in Sardegna, significa farfalla e può anche essere usato in senso più esteso per indicare qualcosa o qualcuno che è “leggero come una farfalla”. Laè divenuta di uso comune nell’isola italiana dopo i circa tre secoli di dominazione spagnola, ed è di etimologia incerta. Secondo le indagini condotte dallo studioso Ricardo Soca nel suo La fascinante historia de los palabras, laderiverebbe dalla contrazione di una fraase presente in alcune filastrocche o canzoni per bambini, in cui l’insetto veniva chiamato con comuni nomi di persona come “Maria”, e veniva successivamente invitato a fermarsi (“posarsi”) in modo da poterne meglio ammirare la bellezza.