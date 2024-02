Maria Fida Moro | il figlio Luca | il tentativo in politico e la rincorsa ostinata della verità sulla morte del padre

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è rimasto l’unico nipote chepoté conoscere, lo vide l’ultima volta la mattina in cui fu rapito perché stava spesso a casa dei nonniè rimasto l’unico nipote chepoté conoscere, lo vide l’ultima volta la mattina in cui fu rapito perché stava spesso a casa dei nonni; ed era uno dei motivi del forte legame dell’uomoconè rimasto l’unico nipote chepoté conoscere, lo vide l’ultima volta la mattina in cui fu rapito perché stava spesso a casa dei nonni; ed era uno dei motivi del forte legame dell’uomocon

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 “E’ morta la ex senatrice Maria Fida Moro , che commemoreremo in un’altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere ... (dayitalianews)

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 “E’ morta la ex senatrice Maria Fida Moro , che commemoreremo in un’altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere ... (dayitalianews)

"E' morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un'altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio". Così in Aula del Senato il presid ...Maria Fida Moro si è spenta a 77 anni in una clinica di Roma dopo una lunga malattia: era la primogenita dell’ex leader DC Aldo ...Roma, 7 feb. (askanews) – E’ morta all’età di 77 anni Maria Fida Moro, figlia del leader Dc Aldo Moro ed ex senatrice. Lo ha comunicato in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Vogliamo ri ...