Mare Fuori | Clara a Sanremo 2024 ma i fan urlano | Hai rubato il posto a Cardiotrap

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mentresi è esibita sul palco disui social è andato in tendenza Cardiotrap, il personaggio interpretato da Domenico Cuomo in. Mentre il palco dell'Ariston si appresta ad ospitare il cast didurante la seconda serata di, Giulia e Cardiotrap, i personaggi interpretati dae Domenico Cuomo, sono stati i protagonisti di simpatici meme su X nel corso della puntata inaugurale della kermesse canora.ieri ha esordito al Festival grazie alla vittoria aGiovani.: L'esordio diIl 6 febbraio ha segnato l'inizio di, la quinta ...

Lorenzo Musetti esce nel secondo turno del torneo Atp 250 idoor in corso a Marsiglia. Il tennista di Carrara, n.27 del ranking, dopo aver sconfitto in due set il mancino tedesco Marterer, n.99 del ran ...La seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Sul palco, accanto ad Amadeus, debutta Giorgia in veste di co-conduttrice. Tra gli ospiti: John Travolt a, il cast di Mare Fuori a parlare di violenza ...Scaletta seconda serata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024. Dopo 5 ore di diretta abbiamo un podio tutto al femminile con ...