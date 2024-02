Marco Mengoni | tutti gli outfit di Sanremo 2024 | quattro grandi stilisti FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Secondo moltiha vinto nuovamentema, questa volta, lo ha fatto nei panni di co-conduttore accanto ad Amadeus. Un ruolo che ha vestito con simpatia e spontaneità, superata la prima naturale ondata di emozione, e sfoggiando uno stile che non è certo passato inosservato. Il cantante, infatti, si è “esibito” in ben sei cambi d’abito firmati Armani, Versace, Valentino, Fendi, per affrontare esibizioni canore e vestire il nuovo ruolo di presentatore. Un modo per soddisfaregli amanti della moda che contavano proprio sui suoi look firmati dallemaison italiane. D’altronde non a caso il suo stylist è Lorenzo Posocco, un professionista che segue anche Dua Lipa.apre...