Marco Mengoni regala ai fan un sfondo per il telefono | la foto del suo corpo sotto la ragnatela di cristalli

I rumors su Marco Mengoni e Mahmood si fanno prepotenti da ormai diversi anni: molti sostengono che in passato erano fidanzati, ma nessuno dei ... (donnapop)

“Ieri sera alla prima serata del 74° Festival di Sanremo Marco Mengoni durante la gag sul palco munito di tutti gli strumenti per prevenire ... (ildenaro)

Il cantante, prestato al ruolo di co-conduttore a Sanremo 2024, si è aperto sulla sua emotività. «Credo che non si debba sfuggire la fragilità, ... (vanityfair)

Marco Mengoni bacia Giovanna : la reazione di Amadeus

Marco Mengoni scende in platea per baciare Giovanna Civitillo: non tarda ad arrivare la reazione di Amadeus L'articolo Marco Mengoni bacia Giovanna: ... (novella2000)