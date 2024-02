Marco Mengoni e Mahmood | i loro sguardi non sono passati inosservati | erano fidanzati?

Mengoni ha dimostrato in questa serata inaugurale di possedere tutte le qualità per adattarsi senza dubbio a una prima serata televisiva. E se fosse ... (fanpage)

Marco Mengoni scende in platea per bacia re Giovanna Civitillo: non tarda ad arrivare la reazione di Amadeus L'articolo Marco Mengoni bacia Giovanna : ... (novella2000)

Per la gioia di chi ha inserito Mahmood come capitano della propria squadra al Fantasanremo, il cantante di Gratosoglio è stato annunciato sul palco dal co-conduttore d’eccezione della prima serata, ...Sanremo, 7 feb. (askanews) - Marco Mengoni si riprende l'Ariston, ad un anno di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo con "Due Vite", è tornato in veste di co-conduttore della prima serata ...Quando inizia il Festival di Sanremo, la maggior parte degli italiani si sintonizza su Rai 1 per seguire lo show tanto atteso. Così, ha fatto anche Andreas Muller che, ieri sera, ha ...