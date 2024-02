Marco Mengoni che presenta Sanremo 2024 con la gonna ci piace perché rompe gli schemi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Come ogni conduttore che si rispetti ancheha sfoggiato all'Ariston più di un look. È salito sul palco anche con la

Vincitore nel 2023, Marco Mengoni torna al Festival di Sanremo edizione 2024 non solo come super ospite ma anche nel ruolo inedito di co-conduttore . ... (funweek)

Come ogni anno, il Festival di Sanremo è finalmente arrivato e la trepidazione dietro le quinte del Teatro Ariston la fa da padrone. Gli artisti si ... (funweek)

La sensazione di Undici minuti volati dopo aver potuto godere del medley di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024. Una performance, quella del cantante e co-conduttore della prima serata, che ...Questa sera abbiamo ascoltato per la prima volta tutte e 30 le canzoni in gara. Alla conduzione Amadeus affiancato dal co-conduttore Marco Mengoni. Di seguito tutti i voti di TPI ai concorrenti, ...L'emozione mette a dura prova il Marco Mengoni coconduttore che tentenna in qualche passaggio dei siparietti comici con Amadeus. Recupera con l'autoironia e con la presentazione di Diodato che gli "fa ...