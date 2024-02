Marco Mengoni a Sanremo 2024 | band | coristi e performers in total look Benetton

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Come ogni anno, il Festival diè finalmente arrivato e la trepidazione dietro le quinte del Teatro Ariston la fa da padrone. Gli artisti si preparano a sfilare sul palco a suon di musica, coreografie ma anche di abiti e costumi. E qui entra in gioco anche United Colors of, uno dei brand più amati dagli italiani. A dare vita agli outfitsono stati i, i componenti dellae idi, due volte vincitore del festival (nel 2013 e nel 2023). Durante l’esibizione del cantautore italiano, nella prima serata, gli artisti hanno indossato unblack composto da gilet, maglia, pantaloni e un’inedita mantella, mentre i musicisti si sono esibiti in completo scuro ...