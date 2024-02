Marcianise | morto Antonio Golino | era assessore in carica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). Giornata di lutto a, Caserta, dove è improvvisamente venuto a mancare l’comunale, 55 anni. A quanto si appende è deceduto questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trovava in seguito a complicazioni dopo un intervento chirurgico effettuato alcuni giorni fa. Sarebbero poi emersi nuovi problemi che avrebbero portato all’improvviso decesso. Era delegato a: Ambito C05, Asili Nido, Politiche del lavoro, Sport, Sanità, Impiantistica sportiva, Partecipate, Politiche dell’immigrazione, Servizi Demografici e alle Politiche Sociali, nella giunta guidata dal sindacoTrombetta.

MARCIANISE – Si è spento Antonio Golino, assessore comunale di Marcianise con delega alle Politiche Sociali. Aveva 55 anni. Non molto tempo fa si era sottoposto ad un intervento chirurgico al colon.20:49:27 Dovevano uscire con la sentenza, ma i giudici della seconda sezione collegio b hanno invece emesso un'ordinanza di integrazione istruttoria che riapre il dibattimento del processo per il maxi ...Un operaio di 65 anni, Giovanni Corona, è morto nel pomeriggio di ieri, cadendo durante le operazioni di montaggio di una gru. E’ accaduto a Rivoli, in ...