Manolas alla Salernitana | domani l'arrivo in città

Come riportato da Gianluca Di Marzio, domani Manolas arriverà a Salerno per chiudere definitivamente la trattativa. Negli scorsi giorni anche l’Hellas Verona aveva fatto un tentativo per il difensore ...La finestra invernale di calciomercato si è chiusa da diversi giorni, ma la Salernitana continua a muoversi alla ricerca di un difensore svincolato da ingaggiare. Dopo i tentennamenti di Shkodran ...Dopo i tentennamenti di Shkodran Mustavi, si è convinto ad andare a Salerno Kostas Manolas. L'ex Napoli è vicinissimo alla Salernitana: ci sono segnali positivi per chiudere in serata. Il centrale ...