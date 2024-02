Mangiante avvisa l’Inter | «La Roma col gioco proverà a vincerla!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A parlare di-Inter, sfida in programma sabato pomeriggio, Angelo. Il giornalista crede nelle formazione di De Rossi. AVVISO ? Angelo, inviatoa Trigoria per Sky Sport 24, avvertein vista della sfida di sabato: «De Rossi punterà forte sul fatto di non rinunciare al, che è una componente che è mancata nella gestione di Mourinho. Con la qualità che possiede e con l’intenzione di mettere in campo unpropositivo, De Rossi se la giocherà per provare a vincere. Con queste idee nuove, con Angelino che spinge a sinistra, mi ricorda tanto ildi Spalletti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...