Maltempo in arrivo | da venerdì piogge al nord

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) AGI - Condizioni meteo in peggioramento in Italia a partire dalle regioni deldoveavremoe temporali diffusi e localmente intensi. Una vasta circolazione depressionaria si trova al momento in Atlantico e nel corso dei prossimi giorni si muoverà verso il Mediterraneo. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana ipotizzano un ritorno dell'alta pressione specie sui settori occidentali del continente. Italia che potrebbe comunque trovarsi ai margini beneficiando anche di correnti più fredde dai quadranti settentrionali o-orientali. Neve insulle Alpi generalmente oltre i 1200-1600 metri. Tra Sabato e Domenica minimo di bassa pressione che dispenseràanche al Centro-Sud con fenomeni più intensi sui settori ...