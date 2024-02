Maltempo e crollo delle temperature | Sottocorona anticipa la svolta invernale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arriva o non arriva il brutto tempo sull'Italia? A rispondere al quesito è il meteorologo Paolo, che nel suo quotidiano appuntamento su La7 fornisce un andamento del tempo sui cieli dell'Italia, avvisando tutti in vista del weekend, che porterà diversi cambiamenti: “C'è un quadro che influenzerà il tempo nei prossimi giorni. Le nuvole che sono entrate e stanno entrando sull'Italia sono quelle tipiche anche dei giorni scorsi, quindi non intense, non danno fenomeni significativi, ma entrano un po' più in massa. La pressione sull'Italia sta diminuendo e questo consentirà l'ingresso di eventuali perturbazioni, ma eventuali per modo di dire perché la perturbazione sull'Atlantico c'è. Potrebbe non volerci molto ad arrivare sull'Italia, ma la cosa significativa è che cambia proprio il tipo di circolazione, non più l'alta pressione, quindi ecco il tempo normale di ...