Malattie Reali | la franchezza di Carlo III e l’indispensabile Kate

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Above all things our royalty is to be reverenced, and if you begin to poke about it you cannot reverence it…Its mystery is its life. We must not let in daylight upon magic. Così scriveva Sir Walter Bagehot nel 1867 nel suo “The English Constitution”, a proposito del velo di mistero che deve necessariamente ricoprire la famiglia reale britannica. L’epoca della regina Vittoria è però tramontata ed è giunta al termine anche quella dell’indimenticata Elisabetta II. E mentre cambiano le epoche, cambiano anche le modalità con cui i Windsor si rivolgono al pubblico, come dimostra la notizia della malattia diIII. InnovativaL’approccio della famiglia reale davanti ai propri problemi interni si è sempre basato sulla necessità di non mostrare le crepe e di mantenere un’immagine dignitosa che non potesse suggerire una qualsivoglia ...