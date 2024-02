Mahmood | fuori Tuta gold e il videoclip | il nuovo album Nei letti degli altri in uscita il 16 febbraio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alessandroora “” il brano in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo accompagnato dale ilneiinil 162024. Èora “”, il brano diin gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, la canzone è accompagnata dal. L’artista ha recentemente annunciato le prime date del SUMMER TOUR 2024, che lo vedrà protagonista dei festival estivi italiani dal 19 luglio, non prima di aver attraversato tutta Europa con il suo EUROPEAN TOUR, ...

È fuori “Tuta Gold” , il brano di Mahmood in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo . Disponibile in radio e su tutte le piattaforme ... ()

Approfondendo i dati: Sanremo Start, in onda fino alle 21.19, arriva a 12.967.000 spettatori con il 51.11%. La prima parte (dalle 21.25 alle 23.31) 15.075.000 spettatori con il 64,34% share, mentre la ...La 74edizione del Festival di Sanremo si contraddistingue per l'uso del termine "boppone", usato dai giovanissimi sui social e anche dai cantanti in gara.Quali sono le canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate su Spotify Ecco la classifica per ascolti di tutti e 30 i brani in gara.