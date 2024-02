Mahmood e Mengoni | lo sguardo che tutti hanno visto | i due cantanti stanno insieme?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si è maiqualcuno più “di troppo” in un contesto quanto Amadeus quandoè arrivato sul palco? Difficile crederlo. Alessandro Mahmoud, al suo terzo Festival (e apparentemente a suo agio con l’idea di vincerlo di nuovo) è arrivata vestito di nera pelle, con un look tra il magnetico e l’aggressivo, ed è stato subito avvicinato da Amadeus elegati da un paio di manette. Così, dal nulla, è nata l’immagine del momento: uncompiaciuto con due mani sulle spalle che si scambia degli sguardi di fuoco con Marco.Leggi anche: Sanremo, la diretta – sintesi della prima seratae un Amadeus terzo incomodo I due ragazzi simbolo del talento musicale italiano, belli come il sole e dalla voce esotica, si somigliano e forse si ...