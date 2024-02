Mahmood a Sanremo 2024 | «Se vinco lanciatemi pure i pomodori»

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A neanche 24 ore dall’uscita, Tuta gold è oltre 1 milione e mezzo di streams.sgrana gli occhi: non lo sapeva neanche lui. Nella top five provvisoria della prima serata, il brano con cui è in gara aè al 5° posto. Ma con il televoto e la giuria delle radio può solo salire. «Questoper me è come quelli passati, pensavo di vivermelo un po’ meglio invece ieri sera ero stressato, come la prima volta. Però a me piace il fatto di non essere rilassato, mi sembra di tornare sempre al punto di partenza», dice in sala stampa avvolto in un pellicciotto da Crudelia De Mon. E aspettiamo di vedere il prossimo outfit sul palco, visto che aveva detto «di non stare tranquilli per il suo look»: nella ...