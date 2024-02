Macchinista guida il treno con una bambina | indagine delle Ferrovie del Gargano VIDEO

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Unche sta circolando in rete riprende undelcheuncon unain braccio. Il volto delnon è visibile ma la scena è ben chiara, al punto che il gruppodelha diramato una nota in cui si fa presente che “l’azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità”. ?conin braccio mentre. “Dove è finita la sicurezza?”. La #segnalazione ?? https://t.co/GSfexFVT3I— l’Immediato (@immediatonet) February 6, 2024 “Il caso si è verificato – chiarisce la ...

Un video virale mostra un macchinista delle Ferrovie del Gargano che guida un treno con una bambina in braccio. L'azienda sta indagando sul comportamento non regolamentare dell'operatore.Di seguito un comunicato diffuso da Ferrovie del Gargano: In merito al video diffuso dal alcuni organi di stampa, relativo alla condotta di un nostro operatore in servizio, si comunica che questa azie ...