L’ultima truffa | occhio ai falsi sms dell’Inps

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 –tori che invianosms spacciandosi per l’Inps. In questi giorni molti cittadini stanno ricevendo un messaggio con l’invito ad aggiornare i propri dati “per continuare a recepire i benefici Inps”. Nulla di più falso. Clikkando il link indicato si cade infatti in trappola, con la vittima che si ritrova catapultata su un sito tarocco che utilizza colori e loghi. A quel punto, viene richiesto di fornire una serie di informazioni anagrafiche, oltre alla copia del documento d’identità e della tessera sanitaria. La Polizia Postale mette in guardia i cittadini ricordando che gli sms inviati dall’Inps non contengono mai link. E che per accedere ai servizi dell’istituto bisogna interagire solo col portale ufficiale https://www.inps.it/. "Si tratta dell’ennesima campagna di smishing che mira a ...