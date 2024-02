Lucchese - Verso la trasferta Gucher squalificato per un turno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La scorsa giornata è stata fatale a due allenatori. Il ko della Spal al "Porta Elisa" ha fatto saltare la panchina di Colucci. Al suo posto richiamato Di Carlo; mentre la battuta a vuoto del Pineto a Pescara ha portato all’esonero del tecnico Amaolo, sostituto da Beni. Sabato, in occasione del match contro la(arbitro Guazolino di Torino), la squadra abruzzese tornerà a giocare nel proprio stadio, il "Pavone-Mariani", dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento indispensabili per la Lega "Pro". In precedenza il Pineto aveva disputato la partite casalinghe all’Adriatico di Pescara. L’impianto è situato nel quartiere di Borgo Santa Maria Immacolata, a poca distanza dall’ingresso della "A14". Dispone di una tribuna principale coperta e di due settori laterali scoperti, un settore ospiti, per una capienza complessiva di 1500 posti (terreno ...

