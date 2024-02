Lucchese | il grande ritorno dell’ ex Morgia | Devo tutto a questi colori

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Massimo, 73 anni, romano di nascita, mad’azione, è il nuovo coordinatore tecnico del settore giovanile rossonero. L’ufficializzazione della sua nomina è avvenuta nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’amministratore delegato rossonero, Ray Lo Faso, presente anche Bruno Russo che rimane, comunque, il responsabile del settore. "E’ stata una scelta voluta dal presidente Bulgarella in persona e l’idea di misterè stata scontata – ha spiegato Lo Faso – : il suo ruolo è molto importante, sopratin chiave futura, per ottimizzare quello di buono che c’è stato e quello che dovrà essere migliorato". "Abbiamo – ha aggiunto l’ad – pochissimi impianti e l’Acquedotto, dove sorgerà un impianto polivalente, tra poco ci verrà tolto per i lavori previsti dal Comune. Al momento non sappiamo ...

