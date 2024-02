L' orso polare che dorme e le altre foto premiate del Wildlife Photographer of the Year

La Banca Popolare Commerciale Spa rende noto che “facendo seguito a quanto già comunicato in data 2 maggio 2023, con provvedimento emesso in data 8 ... (ildenaro)

L’ orso polare è tra gli animali più adattati a sopravvivere in ambienti estremi e ostili, come le regioni artiche dove il ghiaccio e la neve ... (zon)

Pechino, 08 gen – (Xinhua) – Soprannominati “piccoli mandarini di zucchero” , un gruppo di bambini in visita nello Heilongjiang, nella Cina ... (romadailynews)

Orso addormentato su "Letto di ghiaccio": bianco su bianco, la foto dell'anno del Wildlife Photographer of the Year ...Un pericolo per la sicurezza pubblica. Questa la motivazione che è costata la vita all’orso M90. Un abbattimento autorizzato dal presidente della Regione autonoma del Trentino Maurizio Fugatti ed eseg ...La toccante foto scattata Nima Sarikhani alle isole Svalbard è stata la più votata dal pubblico dello storico concorso fotografico del Natural History Museum di Londra ...